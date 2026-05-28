お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。結婚を発表したお笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）を祝福した。リリーはTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0・00）の番組後半、突然「あとね、結婚しました」とサラっと報告。「この前ね、紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と続け、お相手は「フライデー襲撃