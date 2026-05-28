飼育されているユーラシアカワウソ。主に魚を主食とする＝２７日、横浜市旭区のよこはま動物園ズーラシア大半の種が絶滅の危機にひんしているカワウソの保全につなげようと、よこはま動物園ズーラシア（横浜市旭区）で啓発イベントが開かれている。２７日の「世界カワウソの日」に合わせた企画で、生態や取り巻く現状をパネルで紹介。６月１日まで。カワウソは、良質の毛皮を狙った乱獲や人間の活動に伴う生育環境の悪化で個体