陸上・関東インカレで輝いた選手たち女子1部・100メートル／慶大・松田冴（1年）21日から4日間、カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。熱戦を取材した「THE ANSWER」はさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は女子1部・100メートルに出場した慶大の松田冴（1年）。高校時代、陸上部のない附属の慶應女子高（東京）で全国決勝まで辿り着いた異色のスプリンター