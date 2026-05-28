2026年2月に在庫の払底が報じられていた携帯型ゲーミングPC・Steam Deckが復活しました。ただしメモリやストレージのコストが上昇したことを受けて、価格が改定されています。Steam :: Steam Hardware :: Steam Deckの再入荷と価格改定のお知らせhttps://steamcommunity.com/groups/steam_hardware/announcements/detail/672869045073085539Valve’s Steam Deck gets huge price increase, 1TB OLED model now $949 | VGChttps://w