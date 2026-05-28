CrowdStrikeがGoogle・Shadowserver Foundationと協力し、オープンソースのソフトウェア供給網を狙うボットネット「Glassworm」の遮断作戦を実行したと発表しました。Glasswormは開発者の端末や認証情報を侵害し、下流の組織や利用者に被害が広がる恐れのある脅威として扱われています。Inside CrowdStrike’s Takedown of a Developer-Targeting Botnethttps://www.crowdstrike.com/en-us/blog/inside-crowdstrike-takedown-of-a-