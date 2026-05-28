GoogleがAIを用いたサイバー攻撃対策サービス「Google AI Threat Defense」を発表しました。Google AI Threat Defenseは脅威の発見から対策までを自律的に実行できるサービスで、AIを用いた高速攻撃への対抗策としてアピールされています。AI Threat Defense | Google Cloudhttps://cloud.google.com/security/ai-threat-defenseIntroducing Google AI Threat Defense to help you outpace the adversary | Google Cloud Bloghttps