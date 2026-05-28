見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第44回）が28日に放送され、りん（見上）について嬉々として早口で語るシマケン（佐野晶哉）の姿が描かれると、ネット上には「シマケン!!バレすぎよっ」「シマケンの可愛い供給がすごい」などの声が相次いだ。【写真】直美（上坂樹里）は寛太（藤原季節）と再会『風、薫る』第45回よりある日、シ