米人気俳優ニコラス・ケイジ（６２）の日本人妻が、最新ショットを披露した。２８日までに自身のインスタグラムで「髪美」とつづったのは、ケイジの妻で女優の芝田璃子。「この度の帰国でも＠ｙｕｓｕｋｅ＿ｍａｓｈｕ＿ｓｕｎｔｉｅｍｎさんにお世話になり、綺麗にして頂きまして」と日本で髪の手入れをしたことを明かし、サラサラのストレートロングをアップ。「会う人に『髪の毛綺麗』って褒めて貰えることが多くて