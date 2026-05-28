馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。日本ダービーは特別編で、武豊騎手＝栗東・フリー＝のダービー６勝を【ダービー武豊伝】として取り上げる取り上げる。第４回は２００５年のディープインパクト。単勝支持率７３・４％の異常人気の中、圧倒的な強さを誇る王者が誕生した。鳴りやまないユタカコールが府中の杜（もり）にこだました。ゴールの瞬間から、それはごく自然に始まった。右手を固く握りし