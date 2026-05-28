◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２７日（日本時間２８日）、中４日で敵地・ドジャース戦に先発し、立ち上がりに２点を失った。１７年ＷＢＣ準決勝の米国戦以来、９年ぶりとなったドジャースタジアムでの登板。０―０の初回先頭。打席にはいきなり天敵の「打者・大谷」を迎えた。日米通算成績（公式戦）はこの日まで２