クリスタル・パレスがECLを制覇イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間5月27日に行われたUEFAカンファレンスリーグ（ECL)決勝でスペイン1部ラージョ・バジェカーノを1-0で破り、初優勝を飾った。日本代表MF鎌田大地はフル出場でタイトル獲得に貢献。現地メディアの採点では「7.5点」がつけられ、「いつものように効果的なプレー」と評価された。クリスタル・パレスは前半をスコアレスで折り返すも、迎えた後半6分にFW