度重なる手術と1年以上のリハビリプロセスも実らず…代表も痛手に元デンマーク代表の39歳GKカスパー・シュマイケルは現地時間5月27日、今夏での現役引退を表明した。デンマークの公共放送局「Danmarks Radio」は、「現在の契約が今夏に満了するのに伴い、現役生活に終止符を打つ」と報じた。スコットランド1部セルティックとの契約が切れるタイミングでピッチを退くことになり、長年トップレベルで活躍したベテランの引退劇に多