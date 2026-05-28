佐野海舟の市場価格が移籍当初の金額から「16倍」にドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟の市場価値が自身のキャリアハイ、かつ日本人最高額まで急上昇した。移籍情報サイト「トランスファーマルクト」が選手の市場価値をアップデートしている。佐野は2024年夏にマインツへ加入し、ドイツ・ブンデスリーガで2シーズンを戦い抜いた。2年連続でリーグ戦全34試合に出場。今季はカップ戦も含めると公式戦48試合に出場し