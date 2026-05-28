4年ぶりに賜杯を抱き、5月場所を盛り上げた関脇・若隆景。その兄である若隆元（34）が27日、引退とともに若者頭の就任が発表された。【もっと読む】来場所も波乱の土俵が確実「わかものがしら」ではなく「わか『い』ものがしら」と読むこの役職。一体、どんな仕事なのか。親方のひとりは「ざっくばらんに言ってしまえば……」と、こう続ける。「協会員のひとりで、本場所を含め、協会の運営を補助する裏方です。その業務は多岐