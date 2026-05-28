BLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが、シャネルアンバサダーとしての存在感を見せた。ジェニーは27日、自身のSNSに「カスタム・シャネルルックを着てアフターパーティーの雰囲気を楽しんだ。写真を撮れなかったのが本当に残念」と投稿し、複数の写真を公開した。この日公開された写真は、26日にソウル永登浦区（ヨンドゥンポグ）のポンピドゥーセンター・ハンファで行われた、シャネルの「2026メティエダールコレクション・ソ