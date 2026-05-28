女子テニス界の看板選手、大坂なおみが、再び華麗な変身を遂げた。メジャー大会のたびに独特の衣装を披露して注目を集める大坂は、全仏オープンでもひと味違うファッションでコートを「ランウェイ」へと変えた。26日、女子シングルス1回戦が行われたフランス・パリの「テニスの聖地」スタッド・ローラン・ギャロス。試合を前にした大坂は、コルセットを連想させる黒いトップスとスカート姿で登場した。たっぷりのプリーツで飾られ