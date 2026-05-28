エヌビディア（NVIDIA）のジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）のスタイルや行動をそのまままねし、有名になったあるインフルエンサーが話題を集めている。彼は改名までしたことが分かった。捜狐網など現地メディアによると、最近中国のSNSやライブ配信プラットフォームでは、自身を「黄銀勲（27）」と紹介する男性クリエイターが人気を集めている。フアン氏の中国名「黄仁勲」と1文字だけ異なっている。黄銀勲はフアン氏の北