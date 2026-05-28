米国・日本・インド・オーストラリアが参加するインド太平洋の安全保障枠組み「クアッド」が北朝鮮非核化への意志を強調したことに対し、北朝鮮が28日、「朝鮮民主主義人民共和国の『非核化』は絶対に、永遠にない」と強く反発した。自らの核保有が憲法に明記された合法的な権利である点を前面に出して国際社会の非核化要求に積極的に対抗すると同時に、「事実上の核保有国」としての地位を放棄できないということを改めて強調した