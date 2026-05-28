韓国の4人組バンドDAY6（デイシックス）のメンバーのドウン（本名ユン・ドウン）が結婚説について口を開いた。ドウンは5月28日、自身の公式インスタグラムを通じて「僕たちチームは絶対になくならない。僕はどこにも行かないし、悪い記事は見ないで、しばらくは僕に関する記事が目に入っても無視して。君たちを傷つけてごめん。少し待って」と述べた。これは最近浮上したユーチューバーのユ・ジユとの結婚説に対するドウンの初めて