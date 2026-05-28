記事ポイントアゼライン酸誘導体20%を配合した整肌美容液ナイアシンアミド・5種のセラミドなど整肌・保湿成分を複数配合2026年5月30日（土）発売、販売価格2,980円（税込） 女性の「キレイ」と「健康」を応援するスキンケアブランド「キレイ・デ・ラボ」が、美容液シリーズ『Bmuse serum』の新ライン「Bmuse AZ+20セラム」を2026年5月30日（土）に発売します。肌の水分・油分バランスやキメに着目した整肌美容液で、アゼライ