記事ポイント新潟県加茂市の旅行会社・LAMBDA・JAPANが、青海神社を起点とした10本の観光体験プログラムを公開神道体験・職人文化・食体験など多彩なラインナップを半日〜一泊で組み合わせ可能な設計第二種旅行業登録事業者として、体験造成から手配・ガイドアサインまでを一社で対応 新潟県加茂市を拠点とする旅行会社が、地元の神社や職人・農家と連携した10本のオリジナル体験プログラムを神道体験プラットフォーム「INORI