記事ポイント大阪・りんくうタウンの相撲レストラン「越智泉部屋」が「Restaurant Guru Recommended」を受賞します店内の土俵を囲み、相撲ショー、相撲体験、侍・居合体験、ちゃんこ鍋を組み合わせた日本文化体験を提供します関西空港から一駅、難波駅から電車で約30分の立地で、訪日外国人観光客にも利用しやすい店舗です 大阪・りんくうタウンの相撲レストラン「越智泉部屋」が、海外グルメサイト「Restaurant Guru」で推奨