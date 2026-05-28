柴犬の教えてもないのにやってくれた「面倒見が良い」瞬間がSNSで話題を集めている。【映像】「それされたい」柴犬が見せた優しさ（実際の映像）投稿したのは、柴犬の茶々丸くん（10歳）の飼い主（＠pekotaro930）。茶々丸くんが、クレーンゲームで取ったという「リアルな柴犬のクッション」に対して、口を使って器用に毛布をかけてあげる様子を撮影した。当時の状況について飼い主は、「茶々丸がクッションと毛布を見てボー