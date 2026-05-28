すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、6月4日午前9時から「とん汁みそらーめん」を販売する。【写真】とん汁とみそらーめんを組み合わせた「とん汁みそらーめん」すき家に牛丼と相性抜群のサイドメニュー「とん汁みそらーめん」が期間限定で登場する。「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた、すき家ならではの一杯。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加え