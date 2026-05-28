◇MLBドジャース−ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が菅野智之投手から先頭打者ホームランを放ちました。1番・投手兼DHで先発出場した大谷選手は、初回のマウンドでロッキーズ打線を無失点。ベンチに戻りすぐに打席の準備をすると、菅野投手の3球目、高めのストレートをとらえ、センターバックスクリーンへの飛距離約129メートルの一発。9号先頭打者ホームランを放ち、ロバーツ監督自ら