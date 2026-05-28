「過激なテーマ」と「特殊な世界観」――『名無し』と題した映画について、佐藤二朗さんはそう表現した。【画像】佐藤二朗が頭の中から取り出した“過激な物語”、映画『名無し』佐藤さんにとっては脚本と漫画版の原作、そして主演として関わったこの作品。あとは劇場公開を待つ段になってもなお、佐藤さんは本作に熱を注ぎ続けた。「5年くらい前、誰に頼まれるわけでもなく書いたのがこの脚本です。書き始める時の動機は、だい