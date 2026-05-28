第一生命保険は２８日、２０２５年の「サラッと一句！わたしの川柳コンクール」（旧サラリーマン川柳コンクール）の上位１０作品を発表した。買い物など日常で進むデジタル化や物価高への困惑をユーモラスに表現した作品が並んだ。１位には「キャッシュレス充電無くなり無一文」が選ばれた。２位は「パスワード記録したけど記憶なし」が続き、デジタル社会ならではの戸惑いを詠んだ句が幅広い世代の共感を集めた。３