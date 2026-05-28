物価高が続き、食卓への影響が広がる中、家計の味方として「家庭菜園」が注目を集めている。初期費用を抑えて始められ、食費の節約にもつながるとあって、ベランダなどで野菜を育てる人が増えているという。【映像】家庭菜園「コスパ最強野菜」5選ニュース番組『わたしとニュース』では、初心者におすすめで収穫も楽しい“コスパ最強野菜”について、お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子とともに深掘りした。■カレーライス物