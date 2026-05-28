歌手・タレントの中川翔子さんが5月27日、自身のインスタグラムを更新。亡き父・中川勝彦さんが43年前に出演した映画を鑑賞したことを報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】母と一緒に 亡き父・中川勝彦出演の映画を鑑賞「歳を重ねていきながらまるで父の足跡をたどる冒険のような日々でずっと意識してきました」中川さんは母の桂子さんとの2ショット画像を添えて「今日は桂子さんと父中川勝彦が40年以上前に、