「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」ベスト10第一生命保険は28日、恒例の「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」のベスト10を発表した。投票で1位に選ばれたのは、ぱなっぷさん（20代）の「キャッシュレス充電無くなり無一文」。便利なスマートフォン決済が一転、会計で冷や汗が出そうな描写が共感を集めた。米大リーグの大谷翔平選手の愛犬デコピンも世相を映す一句に登場した。約4万人のインターネットなどによ