【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の７月渡し価格の終値は、前日比５・６％安の１バレル＝８８・６８ドルだった。終値が９０ドルを割り込むのは４月２０日以来約１か月ぶり。米国のルビオ国務長官がホワイトハウスで行われた閣議で「イランとの交渉が成功するようあらゆる手を尽くす」と述べた。戦闘終結に向けた協議が進展するとの見方から、原油供