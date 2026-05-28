テヘラン日本人学校の校長を務めた西田隆之氏は、2023年4月から3年間の任期中、4度の国外退避を強いられた。今年2月末からイスラエルとアメリカによる攻撃が続く中、今年度、学校は休校状態となったが、西田氏はいまも毎日、現地と連絡を取っている。西田氏が現地の教育や、子どもたちへの思いを語った。【画像】テヘラン日本人学校でオンライン授業をする教師◆◆◆初代校長はイラン大使テヘラン日本人学校は、正式に