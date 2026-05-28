【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリージャパン（シェイクダウン／5月28日）【映像】捉えた片手ドリフトの妙技（実際の様子）28日、開催時期を11月から5月へと移したラリージャパンがいよいよ開幕。好結果が望まれるトヨタの勝田貴元は、シェイクダウンでチェック走行ならではの妙技を見せている。今季、サファリラリーで初優勝すると、続けてクロアチアラリーで連勝を果たした日本人唯一のフル参戦ドライバー、勝田貴元。現在