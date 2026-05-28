■MLBドジャースーロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ロッキーズの菅野智之（36）が敵地でのドジャース戦に今季11度目の先発登板。立ち上がり、先頭の大谷翔平（31）に対し、カウント1ー1からの3球目、150.7kmのフォーシームを捉えられ、バックスクリーンに飛び込む先制弾を浴びた。打球速度は179km、飛距離129mの1発を許した菅野は打者大谷に対