お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）に出演。交際が報じられていた「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）との結婚を発表した上で、プロポーズの内容を一部明かした。リリーは「この前ね、紆余（うよ）曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と明かした。婚姻届の承認欄は盛山晋太郎が書いたという。お相手は「フライデー襲撃の」