お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が、27日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。見取り図リリー（41）の結婚を祝福した。同番組の前の時間帯の「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）内で、見取り図のリリーが結婚を発表。番組冒頭、山里は「リリー！結婚おめでとう！」と祝福。「ビビッたよ。この直前に見取り図がやってる『スタミト』（番組の愛称）で先ほ