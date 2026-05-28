DJがパフォーマンスする場所と言えば、やはり人々が大音量の音楽と共にダンスやお酒を楽しむナイトクラブを想像する人が多いだろう。だが、最近では、DJが彼らの主戦場とも言えるクラブの外に飛び出し、日常のさまざまなシーンで活躍する場面が増えてきているのはご存知だろうか。清澄白河にある日本仕事百貨の自社ビル「リトルトーキョー」で毎月第3火曜日に開催されているイベント「YY HOUSE」もそのひとつ。このイベントでは、D