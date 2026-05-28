整理収納アドバイザーのむらさきすいこです。洗面所はコンパクトなスペースに家族のものが集まるため、生活感が出やすい空間です。歯ブラシや化粧品、タオルなど、細かな日用品が集まりやすいため「いつも雑然として見える」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回は、雑然としがちな洗面所をホテルライクにスッキリ見せる収納アイデアをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?生活感の出るものは「隠す場所」をつくる