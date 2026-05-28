冬物の衣類はかさばりやすいので、押し入れに収納するのも一苦労。ケースに入りきらず、お手上げ状態…そんな悩みを解消してくれる賢い圧縮袋をセリアで発見しました！押し入れケースに2個ピッタリ収納できるサイズで、効率よく衣類を収納できる優れもの。マチ付きなので厚手の衣類を楽に入れられて便利です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マチ付き圧縮袋押し入れハーフケース用価格：￥110（税込）サイズ（約）：W60