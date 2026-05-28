ダイソーで毎年定番人気の、くり返し使える水ふうせん。いつも丸形のシンプルなタイプが多かったのですが、今年は可愛いデザインが登場していました！写真映えも抜群な星形シルエットの水ふうせん♡中に水を入れて閉じるだけで、準備が簡単なのも魅力です。くり返し使えるからゴミも出ず、お財布にも優しいですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：くり返しつかえる水ふうせん（デザイン）価格：￥110（税込）販売シ