いざ充電しようとケーブルに手を伸ばすと、下に落ちていることが多々…。そんなプチストレスから解放してくれるアイテムをダイソーで発見しました。マグネット内蔵のホルダーで、ケーブルを付属のプレートやスチール面にピタッとくっつけて保管できる優れもの。ただ、まさかの想定外の出来事が…！早速ご紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケーブルホルダーマグネットタイプ（2個）価格：￥110（税込）販売ショ