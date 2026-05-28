冷蔵庫の奥から、しなしなになった野菜が出てきて地味にショック…。そんな“野菜をダメにしがち問題”に、ダイソーの保存袋がかなり便利です。普通の保存袋だと数日で傷みが気になっていた野菜も、この袋に入れるだけで鮮度を保ちやすくなります。ジッパータイプで袋留めの手間がなく、食材の出し入れもスムーズです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：鮮度保持袋（ジッパー付、Lサイズ、3枚）価格：￥110（税込）サイズ