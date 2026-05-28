クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、新たなタイトルを獲得した。クリスタル・パレスは27日に行われたカンファレンスリーグ（ECL）決勝でラージョ・バジェカーノと対戦。フル出場した鎌田の貢献もあり、1−0で勝利を収め、UEFA（欧州サッカー連盟）主要大会初出場で初優勝を飾った。現在29歳の鎌田は2024年夏にフランクフルト時代の恩師オリヴァー・グラスナー監督が率いるクリスタル・パレスに加入。加入1年