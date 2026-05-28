元AKB48兼SKE48の石田安奈さんは、5月27日に自身のInstagramを更新。30歳の誕生日ショットを公開しました。【写真】石田安奈の30歳誕生日ショット「娘っちにそっくりだね」石田さんは「30歳....そして私はまだ1996年の夢に満ちた女の子です。母であり女性であり女の子」とつづり、1枚の写真を投稿。幼い頃の自身と現在の第3子を妊娠中の姿を合成したツーショットです。誕生日ケーキを挟んで過去の自分と現在の自分が優しく見つめ合