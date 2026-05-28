６月１日からの値上げについて、物価の最前線を取材してきました。（急式アナウンサー）「札幌市北区のスーパーにやってまいりました。中東情勢の不安定な状態が続いているため、６月から石油に関連したさまざまな商品が値上がりになるということです」（急式アナウンサー）「６月からはどんな商品に影響がありますか？」（マルコストアー山川悟史社長）「日清オイリオの食用油関係が値上げになる