「ウォーキングを始めたのに痩せない」「ジムに通っているのに体重が変わらない」こうした悩みはとてもよくあります。運動は健康にとってとても大切ですが、運動を始めたからといって、必ずしも体重がすぐ減るとは限りません。 実際、運動だけによる減量効果は比較的小さいことが多く、週150分以上の有酸素運動で腹囲や体脂肪には意味のある改善が期待できる一方、体重の変化は緩やかなことが多いと報告されています。ただし、これ