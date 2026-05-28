All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：今田美桜／58票2位は、ぱっちりとした瞳と通った鼻筋が印象的な今田美桜さん。横から見た際も、ボリュームのあるまつ毛と綺麗な顎のラインが織りなすシルエットが非常に