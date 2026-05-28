村上が20号アーチを放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月27日、本拠地でのツインズ戦に「2番・DH」で先発出場し、7回一死の第5打席で大台到達となる20号ソロを左中間席へ運んだ。【動画】ついに大台到達！村上宗隆、圧巻の20号アーチをチェック村上は3試合連発でリーグ20号一番乗り。両リーグトップのカイル・シュワバー（フィリーズ）に1本差に迫っている。打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、