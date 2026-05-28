俳優の吉岡里帆さんは5月26日、自身のInstagramを更新。プライベートと思われる友人とのショットを披露しました。【写真】吉岡里帆、海でリラックスする姿「リフレッシュ出来てたみたいで良かった」吉岡さんは「お休みできたら次どこ行こう……おすすめあったら教えてください」とつづり、11枚の写真を投稿。チャラン・ポ・ランタンのももさんとのプライベートと思われる旅の様子を披露しています。1枚目は海が広がる美しい浜辺で2