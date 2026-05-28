◇ナ・リーグロッキーズ ― ドジャース（2026年5月27日ロサンゼルス）ロッキーズの菅野智之投手（36）が27日（日本時間27日）、敵地ドジャース戦に先発。「1番・投手兼DH」で先発したドジャース・大谷翔平投手（31）と初回に対戦し、先頭打者本塁打を打たれた。1ボール1ストライクからの3球目、外角から真ん中寄りの93.7マイル（約150.8キロ）のフォーシームをセンターへ運ばれた。菅野は4月17日の本拠ドジャース戦に先